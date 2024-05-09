Konyaaltı Belediyesi Anneler Günü için Teraryum Atölyesi Düzenliyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Anneler Günü için renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi" adı altında gerçekleştirilecek etkinlikte annesine en güzel çiçeği yapmak isteyenler bir araya gelecek.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü için Konyaaltı Belediyesi de farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Belediye'nin HayatPark'ta "Saksı sizden, çiçek bizden" mottosuyla gerçekleştireceği "Bir Tutam Yeşillik, Bir Dolu Sevgi Anneler Günü Teraryum Atölyesi"nde annesine en güzel çiçeği hazırlamak isteyenler buluşacak.

HayatPark'ta 11 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak etkinliğe katılmak isteyenler, saksı ve teraryum fanuslarını yanında getirecek, çiçek ve bitkiler ise belediye tarafından karşılanacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Anneler Günü öncesinde HayatPark'ta yapacak olduğumuz etkinlikte annelerimize hediyelerini birlikte hazırlayacağız. Atölyemizde saksı ve teraryum fanusları katılımcılarımız tarafından getirilecek, çiçek ve bitkileri ise belediyemiz katılımcılarımıza sağlayacak. Tüm halkımızı HayatPark'ta yapacağımız atölyemize bekliyoruz" dedi.

Atölyeye katılmak isteyenler, (0 242) 245 55 00 numarasından Halk Masa'ya ulaşabilecek.