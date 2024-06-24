Konyaaltı Belediyesi Atık Konteynerlerini Kendi Tesislerinde Üretiyor

Güncel

Aldatma detayı bomba! Evlenme teklif ettiği kız arkadaşı tarafından reddedildi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de öz kaynaklarını etkin kullanmak adına ilçede atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi tesislerinde üretiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan üretim atölyesinde, konteyner imalatının yanı sıra konteyner bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor.

Konyaaltı Belediyesi, atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini tesislerinde imal ediyor. Zamanla hasar gören konteynerler de bu tesislerde bakım ve onarımdan geçerek ilçedeki gerekli alanlara yerleştiriliyor.

Üretim atölyesinde gün boyunca konteyner imalatının yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirdiklerini anlatan ustabaşı Mustafa Dönmez, "Atölyemizde konteyner imalatı ile konteynerlerin bakım ve tamirini yapıyoruz. Bölgede çürüyen konteynerler atölyemize geliyor. Konteynerlerin tabanlarını kesiyor, yenisini ekliyoruz. Ardından boyaya hazır hale getirdiğimiz konteynerler arkadaşlarımız tarafından boyandıktan sonra kullanıma hazır hale getiriliyor" dedi.

Konyaaltı ilçesinde öz kaynaklarla temel hizmetleri sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise şöyle konuştu:

"Kendi konteynerlerimizi üretmek ve düzenli bakımını yapmak, sadece maliyetlerimizi düşürmekle kalmıyor, çevremize ve ekonomimize de önemli katkı sağlıyor. Hedefimiz öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve bunları üretime dönüştürmek. Konyaaltı'nı temiz ve sürdürülebilir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

2023 yılında 375 yeni konteyner imalatı yapıldığını, bin 935 konteynerin de bakım ve onarımının gerçekleştirildiğini vurgulayan Kotan, 2024 yılında ise 2 bin 500 konteynerin imalat ve bakım-onarımını yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.