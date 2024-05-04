Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri Etkinlikleri Sona Erdi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri Etkinlikleri Sona Erdi

Konyaaltı Belediyesi'nin 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler sona erdi. Bebek Emekleme Yarışması ve Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, babaların çocuk sorumluluğunu eşit şekilde üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 14:54  Güncelleme: 15:00
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında gerçekleştirdiği "Bebek Günleri", "Bebek Emekleme Yarışması" ve "Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması" ile sona erdi. Babaların ve bebeklerin renkli görüntüler oluşturduğu yarışmalara katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ebeveynleri ve bebekleri tebrik ederek, "Babalar çocuk sorumluluğunu eşit şekilde üstlenmeli" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği "Bebek Günleri"nde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bebek Parkı'nda 3 gün boyunca süren etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Masa oyunları, bebeklere özel atölyeler ve ebeveynlere yönelik söyleşilerin gerçekleştirildiği "Bebek Günleri"nin son gününde, "Babalarla Bez Bağlama Yarışması" ve "Bebek Emekleme Yarışması" gerçekleştirildi.

EN HIZLI BEZ BAĞLAYAN BABA KAZANDI

10 babanın katıldığı yarışmada babalardan 1 dakika içinde önlerindeki maket bebeklere bez bağlamaları istendi. Yarışmada babaları izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, babalara başarılar dileyerek yarışmayı başlattı. Heyecanlı oldukları gözlenen babalar, önlerindeki maket bebeklere hızla bez bağlamak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın birincisi bebek bezini 42 saniyede bağlayan Celaleddin Kılıç oldu. Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olan Celaleddin Kılıç, belediye personeli olduğu için birincilik hakkını 50 saniyede bebek bezi bağlayan bir sonraki babaya; Canberk Orhan Uysal'a bıraktı. Birincinin Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Celaleddin Kılıç olduğunu belirten Başkan Kotan, "Celaleddin Bey daha çok yeni bir baba. O birincimiz oldu. Ödülünden feragat ediyor müdürüm. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmanın ikinci babası 56 saniyede, üçüncüsü ise 59 saniyede bebek bezi bağladı. Babaları tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ilk üçe giren babalara hediyelerini verdi. Yarışmasının birincisi Canberk Orhan Uysal, "Eşime sürekli yardımcı oluyorum. Kadınlar da artık yalnız değil" dedi.

Yarışmada yarışan babaları iddialı bulduğunu söyleyen Uysal, "Bizler iddialıydık ama bizden sonraki babalar çok daha iddialı diye düşünüyorum" diye konuştu. Uysal'ın eşi Ebru Kaçar Uysal ise "Eşimi tebrik ederim. Dereceye girmesini bekliyordum ama birinci olmasını beklemiyordum. İkizlerimiz var. Evde her zaman bana destek oluyor kendisi" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BEBEKLER ŞAMPİYON"

Ardından gerçekleştirilen "Bebek Emekleme Yarışması"nda bebekler, ebeveynlerine ulaşmak için ter döktü. Kimi bebek emeklemek yerine otururken, kimisi ise tam hedefe ulaşacağı sırada geriye dönerek farklı yöne doğru yürüdü. Renkli yarışma sonunda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, günün birincisinin tüm bebekler olduğunu söyledi.

Oğlunu bebek emekleme yarışmasına getirdiğini belirten Süheyla İlgün, "Çok mutluyuz. Harika bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'a çok teşekkür ediyoruz. Bebeklerimizin her biri bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele verdi. Çok renkli ve eğlenceli bir gün oldu bizler için" dedi.

BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında 3 gündür "Bebek Günleri" adı altında etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "3 gündür hem çocuklarımız hem de ebeveynlerimizle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bebek Günleri ile çocukla ailelerin bağını güçlendirmek, ailelerin tanışması sağlamak istedik. Çok renkli etkinlikler yaptık. Annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımız çok güzel eğlendi. Ben de etkinliğe eşim ve çocuğumla katıldım. Bez bağlama yarışması ile babaların da çocuğun büyütülmesi noktasındaki sorumluluğunu vurgulamak istedik. Babaların çocukların öz bakımıyla ilgilenmeleri lazım. Ben de yıllardır çocuğumuzun öz bakımını eşimle birlikte yaptım. Aslında bu anlayışın çoğalması noktasında bu etkinliklerin çok güzel olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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