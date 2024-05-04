Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Konuşuldu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Konuşuldu

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Konyaaltı Belediyesi'nin Bebek Parkı'nda düzenlediği 'Bebek Günleri' etkinliğinde Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış, 'Doğum Sonrası Anne Sağlığı ve Sağlıklı Çocuk Gelişimi' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

04.05.2024 11:48  Güncelleme: 12:01
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin Bebek Parkı'nda düzenlediği "Bebek Günleri"nin ikinci gününde Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış, "Doğum Sonrası Anne Sağlığı ve Sağlıklı Çocuk Gelişimi" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadın sağlığının 7'den 70'e tüm kadınları ilgilendirdiğini söyleyen Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol, "Kadınların hekim ziyaretini en yoğun yaptığı süreç gebelik dönemi oluyor. Gebelikten sonra takipler duruyor. Kadın hastalarımız gebelikten sonra kendini ihmal ediyor. Etmemeleri gerekiyor. Takipler önemli. O yüzden anneleri eleştirmeden annelere yardımcı olmamız gerekiyor. Doğumdan sonra kendi bakımlarımızı yapmalıyız. Kendinize vakit ayırmalısınız" dedi.

"EBEVEYNLER SABIRLI OLMALI"

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış ise çocuk büyütmenin uzun bir yolculuk olduğunu ve anne babaların bu süreci sabırlı bir şekilde yürütmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çocuk yetiştirirken çocukların doğa içinde olabilmelerinin önemine de değinen Satılmış, "Çocuklarımızın duyusal gelişimleri için toprağa, çiçeğe, ağaca dokunmaları gerek, çocuklarımızın mümkün olduğunca sosyal ilişki içinde olabilecekleri alanlarda olmaları önemli" dedi.

Söyleşinin ardından Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol ve Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Ali Satılmış, ebeveynlerden gelen soruları cevapladı.

Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri\'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Konuşuldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Bebek Günleri'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Konuşuldu - Son Dakika

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