Konyaaltı Belediyesi, Erişilebilir Park Sayısını 16'ya Yükseltti

(ANTALYA) - Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı teknik denetlemeler sonucunda Konyaaltı Belediyesi Mollayusuf Parkı, "erişilebilir belgesi" almaya hak kazandı. Böylelikle, ilçedeki erişilebilir park sayısı 16 oldu.

Daha önce erişilebilirlik belgesini 15 kez almaya hak kazanan ve Türkiye'de bu alanda zirvede bulunan Konyaaltı Belediyesi, bu sayıyı 16'ya yükseltti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, düzenlenen törende belgeyi Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan adına Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin'e takdim etti.

Herkes için ulaşılabilir kurumsal alanlar

Herkes için ulaşılabilir kamusal alanlar oluşturma kararlığını sürdürdüklerini ve çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bilgin, "Konyaaltı'mıza yeni parklar kazandırıyoruz. Bu parkları, tüm bireylerin erişimine açık bir şekilde düzenliyor, en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. 15 olan Erişilebilir Park Belgesi sayısını 16'ya yükseltmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. 16'ncı belgemiz, Konyaaltı'mıza ve Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.