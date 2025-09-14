Konyaaltı Belediyesi, Hizmetlerle İlçeyi Güzelleştiriyor - Son Dakika
Konyaaltı Belediyesi, Hizmetlerle İlçeyi Güzelleştiriyor

14.09.2025 13:35
Konyaaltı Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde temizlik, park ve fen işleri ile çeşitli hizmetler sunarak ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini duyurdu.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, gerek ilçe merkezi gerek kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı'mızı birlikte güzelleştiriyoruz. İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yoğun mesai yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım, bakım, yol açma, onarım, parsel temizliği çalışmalarını sürdürürken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise park düzenleme, budama, çim biçme, çiçek ekimi gibi daha birçok hizmetiyle ilçeyi güzelleştiriyor.

Temel hizmetlerini aksatmayan bir diğer müdürlük olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ise sokak yıkama, süpürme, park temizliği, pazar temizliği ve daha birçok temizlik hizmetiyle vatandaşların hijyen ve sağlığı için çalışıyor.

Hizmetlerle ilgili konuşan Kotan, "Şartlar ne olursa olsun, bizler Konyaaltı'na hizmeti hiçbir zaman aksatmıyoruz. Göreve gelmeden önce de geldikten sonra da bu anlayışta olacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştiren tüm kıymetli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konyaaltı'mızı birlikte güzelleştiriyoruz. Her bir mesai arkadaşımın emeği çok büyük. İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

