Konyaaltı Muhtarlar Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Konyaaltı Muhtarlar Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

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Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek hizmetleri değerlendirdi. Belediye Başkanı Cem Kotan, demokrasinin önemine vurgu yaptı.

30.04.2025 11:53  Güncelleme: 12:54
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi yöneticileri ile ilçede görev yapan 39 muhtarın bir araya geldiği Konyaaltı Muhtarlar Meclisi, ikinci kez toplandı. İlçede yapılan hizmetlerin değerlendirildiği mecliste konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Hepimiz demokrasinin kazanımlarıyla buradayız ve bu yüzden de seçilmenin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ekrem Başkan'a selam olsun. Demokrasiyle gelip adalet arayan herkese selam olsun" dedi.

Belediye Başkanı Cem Kotan'ın seçim sürecinde verdiği sözler arasında yer alan Konyaaltı Muhtarlar Meclisi'nin ikinci toplantısı, Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Başkan Cem Kotan başkanlığında düzenlenen meclise, ilçede görev yapan muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı. Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşların kendisine ve muhtarlara ilçeyi yönetme görevi verdiğini ifade eden Kotan, tüm muhtarlara teşekkür etti. Ayrıca mecliste söz alan muhtarlar da gösterdiği hassasiyet ve birlik mesajları için Başkan Kotan'a teşekkür etti.

"Demokrasiyle gelip adalet arayan herkese selam olsun"

İkinci kez toplanan mecliste konuşan Başkan Cem Kotan, "Biliyorsunuz ki bundan tam 1 ay önce Ekrem Başkanımız gözaltına alındı ve daha sonra da tutuklandı. Hepimiz demokrasinin kazanımlarıyla buradayız ve bu yüzden de seçilmenin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ekrem Başkan'a selam olsun. Demokrasiyle gelip adalet arayan herkese selam olsun" dedi. Siyasi durmamaları gerektiğini ve tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kotan, "Hepimiz farklı siyasi görüşten olabiliriz. Size bir zarar gelse burada arkanızda dimdik duracak bir Belediye Başkanınız var. Bizler seçilmiş kişiler olarak her zaman demokrasi temelli olmamız lazım" dedi.

"Bizler demokrasiyle buradayız"

Demokrasinin sağlanması için adaletli seçimlerin yapılması ve seçimle gelen kişilerin de adaletli şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan Kotan, "Mesele siyaset meselesi değil. Mesele demokrasi meselesi. Demokrasinin temeli seçilen insanların halkı yönetmesiyle başlar ve hukuk temelli devam eder. O yüzden hukuk ve demokrasiden çıkmamak lazım" diye konuştu.

Bulundukları makamlarda olma sebeplerinin demokrasi olduğuna dikkat çeken Kotan, "Bizler demokrasiyle buradayız. Çünkü demokrasi yerelden başlar. Hepimiz seçimle geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyet ve demokrasiyle geldik" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar taleplerini iletti

Mecliste söz alan muhtarlar taleplerini sıralarken ilgili birim müdürleri de Başkan Kotan'ın talimatlarıyla notlarını aldı. Söz alarak talebini aktaran Çakırlar Mahalle Muhtarı Fatih Erkan, " Feslikan Yaylası'yla ilgili bir sıkıntımız var. Burada vatandaşımızın tahmini 17-18 adet kavak ağacı var. Geçtiğimiz yıl uğraştık fakat kestiremedik. Bu yıl izinlerini aldık. Ağaçlar pamukçuk gibi tütüyor. Ağaçların kesilmesini talep ediyorum" dedi. Başkan Kotan ise talebe, "Burası özel mülkiyet alanı olduğu için kesemiyoruz ama şöyle bir şey yapalım. Bir fizibilite çalışması yapalım. İzinlere ve yasal bir sorun olup olmadığına bir bakalım. Mahalle halkımız için bir çalışma gerçekleştirelim" yanıtını verdi.

Söz alan Mollayusuf Mahallesi Muhtarı Gülnaz Çetin de "1420 Sokak'ta bulunan bir kavşağımız var. Buraya bir kasis istiyoruz" dedi. Başkan Kotan, kasis talebini Fen İşleri Müdürlüğü'ne iletti ve personelin çalışma yaparak kasis talebinin karşılıksız bırakılmayacağını aktardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Muhtarlar Meclisi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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