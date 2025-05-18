Konyaaltı'nda 19 Mayıs Gençlik Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında HayatPark'ta düzenlediği "Gençlik Şenliği" kortej ile başladı. Kortejin ardından konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bu şenlik, sizin sesinizi duyduğumuzun, sizinle yürümeye kararlı olduğumuzun somut bir göstergesidir" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Gençlik Şenliği" ile vatandaşları iki gün boyunca HayatPark'ta buluşturuyor. Çeşitli oyun, etkinlik ve konserlere sahne olacak şenlik, kortej ile başladı.

Başkan Kotan, etkinliğe eşi Demet Ayne Kotan ile katıldı. CHP Parti Meclisi üyesi Niyazi Şen, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri ve muhtarlar ile birçok vatandaş da coşkulu kutlamaya ortak oldu.

Kotan, kortejin ardından etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla buluştu ve şenlik programında yer alan farklı uluslardan dans gruplarının gösterilerini takip etti.

"Gençliğin gücüne yürekten inanıyoruz"

Gençlik Şenliği'nde konuşan Kotan, "Milletimizin bağımsızlık yolculuğunun en önemli adımlarından birini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs'ı, hep birlikte coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Konyaaltı Belediyesi olarak bizler; gençliğin gücüne, değişim yaratma kapasitesine ve geleceği inşa etme iradesine yürekten inanıyoruz. Bu şenlik, sizin sesinizi duyduğumuzun, sizinle yürümeye kararlı olduğumuzun somut bir göstergesidir. Bugün anlamlı bir gün. Bugün sizlere, bu sene iki kreşimizi açacağımızın da müjdesini vermek istiyorum. Atatürk'ün yolunda gitmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Milletlerin tarihlerinde öyle anlar vardır ki o ulusun kaderini değiştirir ve bağımsızlığının kazanılmasında büyük rol oynar. Atatürk Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz bu yüzden çok önemlidir" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Niyazi Şen ise "Gençler burada, biz buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.