Konyaaltı'nda Senfonik Rock Konseri Büyüledi - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Senfonik Rock Konseri Büyüledi

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Konyaaltı Belediyesi, 'Konyaaltı Sanatla Güzel' sloganıyla düzenlediği senfonik rock konserinde müzikseverleri bir araya getirdi. Konser, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

11.02.2025 14:04  Güncelleme: 15:41
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, 'Konyaaltı Sanatla Güzel' sloganıyla müzikseverleri senfonik rock konserinde bir araya getirdi. Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın hazırladığı ve müzisyen Turgut Çıngı'nın sahne aldığı konser, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği sanat etkinlikleri kapsamında müzikseverler, senfonik rock konserinde bir araya geldi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Konyaaltı Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ve müzisyen Turgut Çıngı sahne aldı. Konsere, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Başkan Kotan, Konyaaltı'nın kültür ve sanatla anılan bir kent olması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

"Müzik ve sanat bizim için çok önemli ve bu alanlara büyük değer veriyoruz"

Müziğin ve sanatın önemine dikkat çeken Başkan Kotan, "Çok heyecanlıyım. Çocukları sahnede görünce ilk defa böyle bir heyecan yaşadım. Gerçekten, çocuklarımızı böyle mutlu görmek beni çok sevindiriyor. Müzik ve sanat bizim için çok önemli ve bu alanlara büyük değer veriyoruz. Sanatçımız Turgut Çıngı'ya da teşekkür etmek istiyorum hem kendini hem de sanatını geliştirdi" dedi.

Eğitimin önemini bilerek, buna göre hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Kotan, "Görevi devraldığımızda Müzik Akademisi'nde 247 olan öğrenci sayısını 450'ye çıkardık ve 9 olan branş sayısını ise 13'e yükselttik. Buradan öğrencilerimize, gösterdikleri ilgi ve çaba için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri olarak sanata ve eğitime büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"Burası Konyaaltı, Türkiye'nin göz bebeği"

Konyaaltı Belediyesi olarak, Atatürk'ün ışığında çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kotan, şöyle devam etti:

"Konyaaltı'nın mutluluğuna mutluluk katmak için geliyoruz' demiştik ve bunu başarıyoruz. Sahadayız, alandayız ve halkımızla iç içeyiz. Hizmetlerimiz ciddi anlamda devam ediyor. Elbette küçük sorunlarımız olacak ama bunları hep birlikte çözeceğiz. Biz, Atatürkçü gençliği yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her şeye rağmen, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Burası Konyaaltı, Türkiye'nin göz bebeği. Biz, bu göz bebeğine gözümüz gibi bakıyoruz. Hiç merak etmeyin, Mustafa Kemal Atatürk'ün bekçileri buradadır. Atatürk'ün koskoca ordusu burada. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda Senfonik Rock Konseri Büyüledi - Son Dakika

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