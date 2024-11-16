Konyada Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Olayında Anne Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Konyada Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Olayında Anne Serbest Bırakıldı

Konyada Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Olayında Anne Serbest Bırakıldı

Konya'da çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı yeni doğmuş bir kız bebeği bırakan 28 yaşındaki anne H.E.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınması bekleniyor.

16.11.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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KONYA'da 3 gün önce çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan yeni doğmuş kız bebeğini çöpe bırakan ve gözaltına alınan anne H.E.S. (28), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bebeğin, tedavisinden sonra devlet korumasına alınması bekleniyor.

Olay, çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökerken konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.'ten şüphelenen ekipler, kadının ifadesine başvurdu. H.E.S., polislere bebeği, evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi H.E.S.'nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü. Meram Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan H.E.S., ardından serbest bırakıldı. Bebeğin ise tedavisinin ardından devlet korumasına alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konyada Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Olayında Anne Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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