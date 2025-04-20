Kooperatif Başkanından Mağduriyet Açıklaması - Son Dakika
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Kooperatif Başkanından Mağduriyet Açıklaması

Başkan Ergün, kooperatifte yaşanan sorunları ve teslim edilemeyen konutları anlattı.

20.04.2025 17:05
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Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Teyfik Fikret Ergün, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON aracılığı ile başlattığı kooperatif sisteminde yaşadıkları mağduriyeti olağanüstü genel kurul toplantısında anlattı.

Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

Kooperatifi Başkanı Ergün, burada yaptığı konuşmada, eski yöneticileri eleştirerek, görevi devraldıklarında kooperatifin kasasında para olmadığını ve birçok borcunun bulunduğunu savundu.

Bu nedenle konutların kaba inşaatının dahi tamamlanmadığı belirten Ergün, "Bizler İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık."

Kooperatifin 231 kayıtlı üyesi bulunduğunu, ancak konut bazında bu sayının 251'e çıktığını ifade eden Ergün, 380 konuttan 129'unun arsa sahiplerine ait olduğunu belirtti.

Tanıtım aşamasında konutların 2 yılda teslim edileceği vaadinde bulunulduğunu hatırlatan Ergün, "Bu sözler tutulmadı. '2024 yılında önerdiğimiz ödeme planını kabul edin, konutlarınızı 2024 Ağustos- Eylül ayında teslim edeceğiz' dediler. İnandık, 163 milyon 875 bin lira ödedik yine teslim edemediler. Sonuç olarak verdikleri sözleri, söyledikleri tarihlerde teslim etmelerini bırakalım, katları tamamlayamadılar. Kaba inşaatı bitiremediler, konutları teslim edemediler." diye konuştu.

Genel kurulda üyeler, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için çözüm önerisinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kooperatif Başkanından Mağduriyet Açıklaması - Son Dakika

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