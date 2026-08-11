Koordinasyon Toplantısı: Terörsüz Türkiye - Son Dakika
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Koordinasyon Toplantısı: Terörsüz Türkiye

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TBMM Başkanı ve İçişleri Bakanı, 81 valiyle birlikte terörsüz Türkiye sürecini ele alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon toplantısı, yarın saat 15.00'te GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin koordinasyon başlıkları ele alınacak.

Toplantıda, sürecin illerdeki takibi, toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon ile kamu düzeninin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirilecek.

Valiler ve güvenlik birimlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar ile provokasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı alınabilecek tedbirler de gündeme alınacak.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koordinasyon Toplantısı: Terörsüz Türkiye - Son Dakika

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