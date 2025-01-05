Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
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Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Kop Dağı Kayak Merkezi\'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Bayburt'taki Kop Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu tatilini değerlendiren ziyaretçilerle doldu.

05.01.2025 12:46
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Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bayburt- Erzurum karayolu güzergahında 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'ndaki kayak merkezi, hafta sonu tatilini kayak yaparak değerlendirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Merkezi tercih edenler, kayak, kızak ve şambrelle 1260 metrelik pistte kayarak gönüllerince eğlendi. Eğitim alan sporcular ise Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

Merkezde inceleme yapan Vali Mustafa Eldivan da sporcularla bir süre kaydı.

Vali Eldivan, gazetecilere, geçen hafta açılan merkezde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Merkezde özellikle Gümüşhane ve Trabzon'dan yoğun şekilde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Eldivan, tesiste ana pistin yanı sıra yeni başlayanların rahatlıkla kayabileceği birkaç alternatif pist daha oluşturulduğunu ifade etti.

Eldivan, tesise ulaşımı sağlayan yolun sezon öncesinde asfaltlandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen hafta itibarıyla sezonumuzu açtık. Bu hafta yoğun bir ziyaretçi kabul ettik. Yarı tatilin yaklaşmasıyla beraber ziyaretçi sayısının da çok fazla artacağını ön görüyoruz. Özellikle Erzurum Palandöken yoğunluğundan kaçıp, rahat bir şekilde ulaşıp kayak yapalım diyen vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz."

Vali Eldivan, yaklaşık 300 sporcunun da kayak merkezinde antrenmanlarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Gümüşhane'den ailesiyle kayağa gelen Osman Yılmazer ise "İlk defa geliyoruz ve burayı çok beğendik. Eşim kızak bölümünde, ben de kızımla birlikte ana pistte kaydık. Kaymayı çok seviyoruz. Bu tesisin de çok güzel bir potansiyeli var, onu görmüş olduk. Tekrar geleceğiz inşallah." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika

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