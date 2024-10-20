Köpeğe çarpan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kemal Ş. (19) yönetimindeki 31 ATY 919 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde bir köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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