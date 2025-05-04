Köpek Balığı Avında Heyecan Dolu Anlar - Son Dakika
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Köpek Balığı Avında Heyecan Dolu Anlar

Cengiz Bayar, Hatay'da yakaladığı köpek balığını korkarak kurtardı ve denize geri saldı.

04.05.2025 23:55
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'Bizi yemesin' diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde amatör balıkçılık yapan Cengiz Bayar'ın botundan denize saldığı oltaya yaklaşık 30 kiloluk köpek balığı takıldı. Köpek balığını korkarak botuna kadar yaklaştıran Bayar'ın yaşadığı heyecan dolu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da amatör olta balıkçılığı yapan Cengiz Bayar, balık avlamak için Payas ilçesinden botla İskenderun körfezine açıldı. Cengiz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığına denk geldiler. Bayar, yaklaşık 30 kilogram olan kum köpek balığını tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Köpek balığını fark eden Bayar, korku içerisinde zarar vermemek için bir süre hayvanın ağzındaki kancayı çıkartmak için çaba harcadı. Bir süre köpek balığını inceleyen Bayar, ardından balığı tekrar denize bıraktı. Bayar ile köpek balığının 45 dakikalık mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Köpek balığını görünce korktuk, yukarı çektiğimizde kurtarmak için uğraştık"

Oltayla yakaladıkları köpekbalığını görünce şaşırdığını dile getiren Cengiz Bayar, korku içerisinde oltadan kurtardığını ifade eden "3 yıldır amatör olarak balıkçılık yapıyorum. Balığı Payas açıklarında yakaladım yaklaşık 25 metre civarında. Çektiğimiz video biraz kısa aslında biz 45 dakika uğraştık balığı çekmek için, bizim balığı alıkoyma gibi bir amacımız yoktu zaten sadece bir görüntü almak ve balıkla oynamaktı sonra doğaya geri salmak için çektik balığı. Köpek balığı yakalamak çok farklı bir his herkesin başına gelecek bir şey değil. Bizimde ilk defa başımıza bir olay oldu köpek balığı tutmak. Başkasının başına çok fazla gelen de yoktur. Balığı gördüğümüzde bir mutluluk bir heyecan ve şaşkınlık oldu kendi aramızda arkadaşlarla gülüp eğlendik. Balığın zaten yasaklı ve nesli tükenmekte olduğunu biliyoruz, aslında sadece dediğim gibi görüntü almak için çektik biz onu kendimize kadar biraz oynadıktan sonra saldık. Kum köpek balığı insanlara saldıran cinsten değil zaten bu üreme dönemlerinde daha çok kıyıya yaklaşan balıklar ve saldırgan bir balık değil zaten kendi aralarında işte üremek için kıyıya gelen balıklar. Köpek balığını görünce korktuk yukarı çektiğimizde kurtarmak için uğraştık. Balığın ağzındaki yemi çıkaralım diye kurtarmak için uğraştığımız da korktuk ama yemi de uğraşıp çıkardık" dedi.

Kaynak: İHA

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