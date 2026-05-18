Köpek Balığı Caretta Carettaya Saldırdı

ANTALYA'da Büyükçaltıcak açıklarında köpek balığının caretta carettaya saldırdığı anlar, amatör balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Konyaaltı sahiline yakın Büyükçaltıcak açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Yusuf Kara, dönüş yolunda deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Durumu merak edip teknelerini o bölgeye yönlendiren balıkçılar, su yüzeyinde büyük bir köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördü. Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mako cinsi köpek balığının caretta carettanın etrafında hızla döndüğü, zaman zaman saldırdığı görüldü. Caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Balıkçı Yusuf Kara, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Başta ne olduğunu anlayamadık. Deniz yüzeyinde büyük bir hareketlilik vardı. Yaklaşınca köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördük. Kurtarmaya çalıştık ancak bir kısmını yediğini görünce bırakmak zorunda kaldık" dedi.