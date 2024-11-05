Köpek Davasında Bilirkişi İncelemesi

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki barınaktan sahiplendiği hasta olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından tutuksuz yargılandığı davada, köpeklerin taşındığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verildi.

Ankara'da faaliyet gösteren Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, haziran ayında Siverek'te barınaktan sahiplendiği 29 köpeği, Ankara'ya getirdi. Sosyal medyada 'Köpekvelisiii' kullanıcı hesabıyla yaptığı yayında köpeklerin bazılarının kuduz olduğunun kendisine iletildiğini söyleyen Buket Özgünlü Boyacı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Boyacı ve hayvanları Ankara'ya getirirken yanında bulunan dernek görevlisi Muhammed Savaş Demir hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Boyacı, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Boyacı ve Demir'in, Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları aleyhe hususları kabul etmediklerini beyan edip, müvekkillerinin beraatlarını ve duruşmadan vareste tutulmalarını talep etti. Hakim, dava konusu 29 köpeğin taşındığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Avukatların, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulma talepleri de kabul edilerek, duruşma ertelendi.