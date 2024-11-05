Köpek Taşıyan Dernek Başkanı Hapis İstemleriyle Yargılanıyor

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Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirip bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları ve sahipli hayvana işkence yaptıkları iddiasıyla 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Boyacı ile Demir katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, müvekkillerinin amacının davaya konu olan köpekleri kurtarmak olduğunu ifade ederek, duruşmalardan vareste tutulmaları ile beraatlarını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu hayvanları Ankara'ya taşıyan aracın, bu köpekleri taşıyıp taşıyamayacağına ilişkin bilirkişi raporu alınması ile sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma, 24 Şubat 2025'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılıyor.

Köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddianamede, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı olan sanık Buket Özgünlü Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildiriliyor.

İddianamede, sanıkların "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence"den de 6 aydan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.