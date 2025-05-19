Köpeklerin Saldırdığı Yaralı Karaca Kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaş tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet Deveci, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Hanağzı Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı yavru bir karacayı yaralı olduğunu görünce durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Veterinerde ilk tedavisi yapılan yavru karaca, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.