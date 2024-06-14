Kopenhag Belediyesi, İsraillilerle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını kesiyor - Son Dakika
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Kopenhag Belediyesi, İsraillilerle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını kesiyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Belediye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını kesme kararı aldı. Kabul edilen karar kapsamında Kopenhag Belediyesinin Airbnb, Expedia Group, Booking Holdings gibi firmalardan yatırımları kesmesi bekleniyor. Bu firmalar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Batı Şeria gibi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı şirketler listesinde yer alıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

14.06.2024 22:31
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Belediye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını kesme kararı aldı.

Danimarka'da yayın yapan Ritzau haber ajansına göre, Kopenhag Belediyesinin mali işlerden sorumlu biriminde, söz konusu firmalarla bağlantılı yatırımları kesmeye yönelik karar tasarısı oylamaya sunuldu. Kabul edilen karar kapsamında Kopenhag Belediyesinin Airbnb, Expedia Group, Booking Holdings gibi firmalardan yatırımları kesmesi bekleniyor.

Bu firmalar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Batı Şeria gibi Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı şirketler listesinde yer alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Danimarka, Filistin, Kopenhag, Expedia, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kopenhag Belediyesi, İsraillilerle bağlantılı şirketlerden yatırımlarını kesiyor - Son Dakika

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