Kopenhag Havalimanı'nda iki uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanına iniş yapan iki uçak için yapılan bomba ihbarlarının asılsız olduğu bildirildi.

Danimarka'da yayın yapan DR, bu sabah Kopenhag Havalimanı'na iniş yapan iki uçak için bomba ihbarında bulunulduğunu, Danimarka Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Servisi (EOD) ekiplerinin havalimanına geldiğini aktardı.

EOD ekiplerinin yaptığı aramalarda, bomba ihbarında bulunulan uçaklarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ihbarların asılsız olduğunun belirlendiği ifade edildi.

DR, Kopenhag polisinin bomba ihbarı yapılan uçakların nereden geldiğine ilişkin ayrıntı paylaşmak istemediğini, ihbarlara ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.