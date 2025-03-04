Köprücük Köyü'ne Modern Camii ve Gençlik Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köprücük Köyü'ne Modern Camii ve Gençlik Merkezi

Köprücük köyünde modern cami ve gençlik merkezi yapıldı, köy halkı dayanışma gösterdi.

04.03.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köprücük köyüne modern cami ve gençlik merkezi yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyü imamı Davut Danış'ın öncülüğünde ve köy halkının desteğiyle 1,5 yıl gibi kısa bir sürede modern bir cami inşa edilirken, gençlerin eğitimi için de bir alan oluşturulması büyük takdir topladı.

Köprücük köyünde 1700 kişi kapasiteli yeni cami, ibadet ihtiyacının yanı sıra taziye yeri, cenaze yıkama alanı ve mutfak gibi birçok fonksiyonel alanı da içerisinde barındırıyor. Cami içerisinde, köydeki öğrencilerin 10 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gitmek zorunda kalmamaları için modern bir çalışma alanı da oluşturuldu. "Gençlik Merkezi" adıyla kurulan bu alan, öğrencilerin ders çalışmaları ve meslek edindirme faaliyetleri için kullanılacak.

Açıklamalarda bulunan cami imamı Davut Danış, "Buraya geldiğimizde eski cami ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Cemaatimizle birlikte büyük bir dayanışma örneği sergileyerek yeni bir cami inşa ettik. Sadece ibadet alanı düşünmedik, öğrencilerimizi de gözeterek modern bir etüt merkezi kurduk" dedi.

Caminin inşa sürecinde köylülerin büyük bir dayanışma gösterdiğini de vurgulayan Danış, "Kadınlar süt satarak, hayvanlarını satarak projeye destek verdi. Bu ortak çaba sayesinde cami inşası hızlı bir şekilde tamamlandı. Yüksekova Kaymakamı ve Hakkari Valisi Ali Çelik de projeye destek veren isimler arasında yer aldı. Cami içerisinde bulunan 'Gençlik Merkezi'nin demirbaşları valilik desteğiyle temin edildi. Valimiz Ali Çelik başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma, köy halkının birlik ve beraberliğinin en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Gençlik, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprücük Köyü'ne Modern Camii ve Gençlik Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:44:41. #7.13#
SON DAKİKA: Köprücük Köyü'ne Modern Camii ve Gençlik Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.