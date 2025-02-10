Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başlıyor

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın Film Geliştirme Platformu, 15-17 Nisan'da düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre platformda, Türkiye'den uzun metrajlı kurmaca ve belgesel projeler, ilk uluslararası sunumlarını gerçekleştirecek ve uluslararası sektör profesyonelleriyle bire bir toplantılar yapacak. Köprüde Buluşmalar, platforma seçilen projelerin uluslararası iş birliklerine destek olmayı hedefliyor.

Yapımcı ve satış temsilcisi Denis Krupnov, yönetmen ve Sinematek Genel Koordinatörü Elif Ergezen, yönetmen ve senarist Nazlı Elif Durlu ile senaryo danışmanı ve senarist Simona Nobile tarafından değerlendirilen 101 projeden 8'i bu yıl platforma seçildi.

Bu yılki seçkisinde 5 kurmaca ile 3 belgesel projenin yer aldığı platforma "Animalium Istanbul", "Bayram Resitali", "Çıkmaz Sokak", "Köklerim Havada", "Sen Küçük Kutu", "Uyku Sersemi", "Yansın Geceler" ve "Yaşlı Kadının Gardiyanları" adlı projeler seçildi.

Seçilen projelerin ekipleri, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli eğitmenlerden senaryo geliştirme, sunum teknikleri, festival ve dağıtım stratejileri ile film finansmanı üzerine eğitimler alacak.