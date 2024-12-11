Köprüde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Sivas'ta bir köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği Eğri Köprü Mahallesi'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden biri, beline bağlanan halat yardımıyla ulaştığı kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi doğal ortamına salıverildi.
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