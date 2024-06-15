Köprüde Sma Eylemi Yapan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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(İSTANBUL) Üzerinde SMA yazılı aracı köprünün üzerinde durdurup bireysel bir eylem gerçekleştiren ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir süre çift yönlü ulaşıma kapanmasına neden olan R.C.Ç. adliyeye sevk edildi. R,C.Ç'nin ifadesinde SMA hastalarının durumuna dikkat çekmeyi istediğini söylediği ve pişman olmadığını belirttiği öğrenildi.

R.C.Ç adlı vatandaş, dün 22.14 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönünde üzerinde SMA yazan bir aracı durdurmuştu. Polis olası bir tehlikeye karşı köprüyü çift yönlü olarak yolu ulaşıma kapatmış, köprünün iki tarafından da uzun kuyruklar oluşmuştu. Bir süre sonra ikna edilerek teslim olması sağlanan R.C.Ç.'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.

Polislerin müzakere ederek teslim olmaya ikna ettiği şüpheli Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde SMA hastalarının içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmak zorunda kaldığını söylediği ve pişmanlık duymadığını belirttiği öğrenildi.