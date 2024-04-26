Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü - Son Dakika
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Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli yaşlı adam, Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Köprünün tehlikeli olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden önlem alınmasını ve köprünün onarılmasını istedi.

26.04.2024 18:58  Güncelleme: 19:01
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Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü

Bölgeye sevk edilen ekipler yaşlı adamı bulmak için arama kurtarma çalışma başlattı

HAKKARİ - Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın Katramas Deresi'ne düştüğü bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, halatlarla dere kenarına inerek çubuk yardımıyla arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz yetkililerden bilgi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

Çalışmalara katılan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Vahap Ataman, "Mahalle sakinleri, demir çubukları ve korkulukları tahrip olan köprü için defalarca şikayette bulundu. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Köprü ve dere çok tehlikeli. Günde yüzlerce aile buraya pikniğe gelirken, yüzerce öğrenci de bu köprüden geçiyor. Bu sabah yine bahçesine giden yaşlı bir amcamız bu köprüden dereye düşüyor. Şu an arama çalışmaları devam ediyor. Debisi yükselen dere her yıl can alıyor. Lütfen yetkililer dere boyunca ıslah çalışması başlatsın ve köprüyü onarsın" dedi.

Görgü tanığı Mustafa Taş ise köprünün karşı tarafında bahçe işleri yaparken yaşlı adamın bir anda kaybolduğunu belirterek, "Peşinden koştum fakat bulamadım. Geri dönüp ailesini aradım. Onlarda ekipleri aradı. Şu an arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Köprüden geçmek isteyen yaşlı adam dereye düştü - Son Dakika

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