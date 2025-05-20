Koray Avcı, Fethiye'de Gençlik ve Spor Bayramı'nda Coşkulu Konser Verdi

(MUĞLA) - Şarkıcı Koray Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fethiye'de konser verdi.

Binlerce Fethiyeli, konser dolayısıyla Beşkaza Meydanı'nı doldurdu. İlçe sakinleri, Avcı'nın sevilen şarkılarına coşkuyla eşlik ederek bayram sevincini yaşadı.

Konseri takip eden Fethiye Belediye Başkan Vekili Tuğçe Doğu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerin; özgürlük, eşitlik ve adalet için haykırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kimi gençler meydanlarda, kimi sokaklarda, kimi okul sıralarında, kimi tarlalarda, kimi atölyelerde… ve kimi de ne yazık ki duvarların ardında. Evet, güzel ülkemizde bugün genç olmak kolay değil. Hele hele düşünen, sorgulayan, konuşan genç olmak hiç kolay değil. İçerideki her genç, dışarıdaki milyonlar için bu akşam buradayız. Umudu büyütenler, direnişi sürdürenler, susmayanlar için buradayız. Çünkü biz, Mustafa Kemal'in gençleriyiz. O, yürüyüşü Samsun'da başlattı. Biz, bu yürüyüşü her yerde sürdürüyoruz. Eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen tüm gençlerle birlikte buradayız. Fethiye'den İstanbul'a, Silivri'den Samsun'a herkese selam olsun."

Doğu, gençliğe ve kültür-sanata verdiği destek dolayısıyla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da teşekkür etti.