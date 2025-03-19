Koray Aydın: İmamoğlu'na Yargı Darbesi Yapılıyor

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, "İktidarın amacı, seçimle kazanamadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elkoymak ve cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle saf dışı bırakmaktır. Başkaca bir sebep aramaya gerek yoktur, bütün bu yapılanlar iktidarın bu senaryosu doğrultusunda kurgulanmakta ve icra edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan yargısız infazdır, itibar suikastıdır ve haysiyet cellatlığıdır" dedi.

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye bugün, bir yargı darbesiyle karşı karşıyadır. Ülkemiz bugün, sıkıyönetim ve olağanüstü hal rejimlerini aratmayan demokrasi dışı ve hukuk dışı uygulamalar ile karşı karşıyadır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye'de yargı, siyasi iktidarın seçimle yenemediği rakiplerini safdışı bırakmanın bir aracı haline gelmiştir. İktidar, bir taraftan Türk yargısının terör örgütü kurmak, yönetmek ve vatana ihanetten mahkum ettiği İmralı'daki terörist başını umut hakkı adı altında salıvermek için bir süreç yürütürken, aynı iktidar öte yandan seçimle yenemediği siyasi rakibini yolsuzluk ve kent uzlaşısı iddiası ile yaftalayarak mahkum etmek istemektedir.

"İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan yargısız infazdır, itibar suikastidir"

İktidarın amacı, seçimle kazanamadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine elkoymak ve cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle safdışı bırakmaktır. Başkaca bir sebep aramaya gerek yoktur, bütün bu yapılanlar iktidarın bu senaryosu doğrultusunda kurgulanmakta ve icra edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan yargısız infazdır, itibar suikastidir ve haysiyet cellatlığıdır. Sonuçta adalet er ya da geç tecelli edecektir ancak iktidarın demokrasi ve hukuku ayaklar altına alan bu uygulamaları bir utanç vesikası olarak tarihe geçecektir. Sonuçta bütün bu demokrasi ve hukuk dışı uygulamaların bir numaralı siyasal sorumlusu olan siyasi iktidar; hukuk, millet ve tarih önünde mahkum olacaktır."