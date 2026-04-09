KGYO, İstanbul'daki Dairesini 5,5 Milyon TL'ye Sattı
KGYO, İstanbul'daki Dairesini 5,5 Milyon TL'ye Sattı

09.04.2026 14:42
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Şişli'de bulunan 42 numaralı daireyi 5.5 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Yönetim Kurulu, 8 Eylül 2021'deki kararında bağımsız üyelerin çoğunluğu ile onay aldı. Satışın şirketin finansal durumuna olumlu etkisi bekleniyor.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir daireyi satışa çıkardı. Satışa konu olan maddi duran varlık, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 17. katta yer alan 42 numaralı dairedir. Yönetim Kurulu, 8 Eylül 2021 tarihinde aldığı kararla satışı onayladı ve bağımsız üyelerin çoğunluğu bu kararı destekledi.

Satış işlemi, 13 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti ve toplam bedel KDV hariç 5.508.474,60 TL olarak belirlendi. Bu tutar, şirketin ödenmiş sermayesinin %13,77'sine ve aktif toplamının %6,35'ine denk gelmektedir. Satıştan elde edilen kar ise 308.474,60 TL olarak açıklandı. Şirket, satışın finansal sonuçları ve nakit akışını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Dairenin değeri, pazarlık yöntemiyle belirlendi ve değerleme raporu düzenlenmedi. Karşı tarafın gerçek kişi olduğu ve SPK düzenlemelerine göre ilişkili taraf olmadığı ifade edildi. Satış, şirketin portföyündeki bu varlığın en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
