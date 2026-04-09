KGYO, İstanbul'daki Dairesini 5,5 Milyon TL'ye Sattı

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO), İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir daireyi satışa çıkardı. Satışa konu olan maddi duran varlık, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 17. katta yer alan 42 numaralı dairedir. Yönetim Kurulu, 8 Eylül 2021 tarihinde aldığı kararla satışı onayladı ve bağımsız üyelerin çoğunluğu bu kararı destekledi.

Satış işlemi, 13 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti ve toplam bedel KDV hariç 5.508.474,60 TL olarak belirlendi. Bu tutar, şirketin ödenmiş sermayesinin %13,77'sine ve aktif toplamının %6,35'ine denk gelmektedir. Satıştan elde edilen kar ise 308.474,60 TL olarak açıklandı. Şirket, satışın finansal sonuçları ve nakit akışını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Dairenin değeri, pazarlık yöntemiyle belirlendi ve değerleme raporu düzenlenmedi. Karşı tarafın gerçek kişi olduğu ve SPK düzenlemelerine göre ilişkili taraf olmadığı ifade edildi. Satış, şirketin portföyündeki bu varlığın en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.