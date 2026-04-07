Kore'de Barış İçin Umut Verici Açıklamalar

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında, İHA krizi sonrası ılımlı açıklamalar yapılmasının Kore Yarımadası'nda barış ve birlikte yaşamın tesisine yönelik "anlamlı bir ilerleme" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, iki Kore arasındaki karşılıklı ılımlı açıklamaları değerlendirdi.

Bakanlık yetkilisi, Kuzey Kore'nin açıklamasının, iki Kore liderinin gereksiz askeri gerilimleri artıran eylemlerin durdurulması ihtiyacına dair etkili bir şekilde iletişim kurduğunu gösterdiği yorumunda bulundu.

İki Kore'nin birbirine düşman olması için hiçbir neden olmadığı ve düşmanlık ile çatışmanın hiçbir tarafa fayda sağlamadığını aktaran yetkili, "Bunu, Kore Yarımadası'nda barış ve birlikte yaşamanın tesisine yönelik anlamlı bir ilerleme olarak değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yetkili, hükümetin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca eylemde bulunmama ilkesine kararlılıkla bağlı kalacağını ve Kore Yarımadası'nda barış ve birlikte yaşamayı teşvik eden bir politika izleyeceğini aktardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'ye yönelik izinsiz İHA uçurulmasının Pyongyang ile gereksiz askeri gerilime yol açtığını belirterek, bu durumdan üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin üzüntüsünü dile getirmesini "akıllıca bir davranış olarak" niteleyerek, "Devlet başkanımız bunu açık sözlü ve geniş fikirli bir tutumun göstergesi olarak değerlendirdi." demişti.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirmiş, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti. Ülkede, 27 Şubat'ta Kuzey Kore'ye İHA uçurmakla suçlanan kişi tutuklanmıştı.