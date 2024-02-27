Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi

Kore gazisi Ali Taşgın\'ın cenazesi Kumluca\'da defnedildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi, Adrasan Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen törenin ardından Adrasan Doğuyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

27.02.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi toprağa verildi.

Taşgın için Adrasan Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Taşgın'ın naaşı Adrasan Doğuyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törenin ardından Taşgın'ın tabutuna sarılan Türk bayrağı, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir tarafından, oğulları Hasan, Gürsel ve Erdoğan Taşgın'a verildi.

Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Köleoğlu, Erkan Özgür, Jandarma, Adrasan, Antalya, Erdemir, Kumluca, Kore, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türk futbolunda neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek yanıt
    18:44 Türk futbolunda neler oluyor? Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek yanıt

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.

  • Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı
    17:38 Kim Kardashian Lionel Messi'yi paylaşmaya doyamadı

    Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.

  • Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı
    17:27 Çanakkale'deki deprem anı kameralara yansıdı

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

  • Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü
    17:12 Türkiye'de 12 saat içinde 7 kadın öldürüldü

    Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.

  • Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki
    17:06 Akşener'den vatandaşın Yavaş ve İmamoğlu sorusuna tepki

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.

  • Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak
    16:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarları da stadyuma alınacak

    Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.

  • Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
    16:28 Arada uçurum var! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

    Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.

  • Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
    16:13 Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

    Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.

  • Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz
    16:12 Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

    Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 19:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kore gazisi Ali Taşgın'ın cenazesi Kumluca'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement