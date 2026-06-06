Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayatını kaybeden 95 yaşındaki Kore gazisi Necmeddin Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmit'te hayatını kaybeden Yılmaz için 42 Evler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın Türk bayrağını sarılı naaşı Başiskele Kullar Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve gaziler katıldı.