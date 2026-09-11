Korean Air 15 Eylül'den itibaren Starlink ile ücretsiz internet sunacak - Son Dakika
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Korean Air 15 Eylül'den itibaren Starlink ile ücretsiz internet sunacak

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Güney Kore merkezli hava yolu şirketi Korean Air, 15 Eylül'den itibaren yolcularına Starlink uydu interneti aracılığıyla ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını açıkladı. Hizmet ilk olarak Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya rotalarındaki geniş gövdeli uçaklarda verilecek ve 2027 sonuna kadar tüm filoya yayılması planlanıyor.

Güney Kore merkezli hava yolu şirketi "Korean Air", yolcularına Starlink uydu interneti sistemi aracılığıyla ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Korean Air'den yapılan yazılı açıklamada 15 Eylül'den itibaren Starlink aracılığıyla yolculara ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunulacağı belirtildi.

Hizmetin ilk olarak Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya rotalarında kullanılan geniş gövdeli uçaklarda verileceği belirtilen açıklamada, bu hizmetin 2027 sonuna kadar tüm filoya yayılmasının planlandığı kaydedildi.

Böylelikle, Korean Air yolcularına Starlink üzerinden ücretsiz internet bağlantısı sunan Doğu Asya merkezli ilk hava yolu şirketi olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Korean Air 15 Eylül'den itibaren Starlink ile ücretsiz internet sunacak - Son Dakika

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