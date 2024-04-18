Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt\'e hayırlı olsun ziyareti atlı gerçekleşti

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Körfez ilçesinde yaşayan Sümmani Yılmaz, tekrar Belediye Başkanı seçilen Şener Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine atıyla gitmeyi tercih etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar seçilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretlerde ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini not alan Söğüt, geride bıraktıkları 5 yılda atılan her adımda, ortak akılla hareket ettiklerini belirtti.

Sögüt, "Önümüzdeki 5 yılda da yine sizlerin fikir ve önerileriyle hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Körfez'e değer katacak projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Biz birlikte Körfez'iz. En önemli istişareyi de vatandaşlarımızla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçenin tanınan simalarından Sümmani Yılmaz ise Söğüt'e hayırlı olsun ziyaretine atıyla gitmeyi tercih etti.

Söğüt, Körfez'in her yerini atıyla dolaşan Yılmaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.