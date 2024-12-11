Körfez-Çin Yatırımları Artıyor

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ABU DABİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Abu Dabi merkezli alternatif yatırım şirketi Gulf Capital'in kurucu ortağı ve CEO'su Kerim El Solh, Körfez bölgesi ile Çin arasındaki yatırımların hızla arttığını ve önümüzdeki yıllarda daha fazla kazanç beklediklerini söyledi.

Solh, 9-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen Abu Dabi Finans Haftası çerçevesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin ve Asya'dan çok sayıda girişimci ve yatırımcıyı bölgeye çekiyor ve yatırımlarımızı Çin ve Asya'ya götürerek bu iki bölgeyi birbirine bağlıyoruz" dedi.

Solh, "Körfez bölgesine yatırım yapıyoruz, ama giderek Asya'ya doğru da yöneliyoruz. Çin dahil olmak üzere Asya'da 15 satın alma gerçekleştirdik. Körfez'deki büyüme ivmesi dikkat çekici. Altın çağımıza giriyoruz ve yılda yaklaşık yüzde 5, 6 ve 7 oranlarında büyüyoruz" diye konuştu.

Solh, "Çok sayıda Çinli girişimci ve iş insanının Körfez'e geldiğini görüyoruz. Büyümeyi görüp beraberlerinde benzersiz bir şey de getiriyorlar. Sadece sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, büyük şirketler ve startup'lar da getiriyorlar ve bu işbirliği çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

2006 yılında kurulan Gulf Capital, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden Asya'nın geri kalanına yatırım yapan bölgedeki en büyük özel sermaye şirketlerinden biri. Özel sermaye, büyüme sermayesi ve gayrimenkul alanlarında uzmanlaşan şirketin portföyünde 2,4 milyar ABD doları tutarında varlık bulunuyor.

Solh, Gulf Capital'in yatırımların yüzde 60'ının Körfez bölgesine ve yüzde 40'ının Asya'ya odaklanacak dördüncü fonunu piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

Abu Dabi Finans Haftası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde her yıl düzenlenen önemli bir finans etkinliği.