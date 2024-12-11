Körfez-Çin Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Körfez-Çin Yatırımları Artıyor

Gulf Capital CEO'su Kerim El Solh, Körfez ve Çin arasındaki yatırımların hızla arttığını belirtti.

11.12.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABU DABİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Abu Dabi merkezli alternatif yatırım şirketi Gulf Capital'in kurucu ortağı ve CEO'su Kerim El Solh, Körfez bölgesi ile Çin arasındaki yatırımların hızla arttığını ve önümüzdeki yıllarda daha fazla kazanç beklediklerini söyledi.

Solh, 9-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen Abu Dabi Finans Haftası çerçevesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin ve Asya'dan çok sayıda girişimci ve yatırımcıyı bölgeye çekiyor ve yatırımlarımızı Çin ve Asya'ya götürerek bu iki bölgeyi birbirine bağlıyoruz" dedi.

Solh, "Körfez bölgesine yatırım yapıyoruz, ama giderek Asya'ya doğru da yöneliyoruz. Çin dahil olmak üzere Asya'da 15 satın alma gerçekleştirdik. Körfez'deki büyüme ivmesi dikkat çekici. Altın çağımıza giriyoruz ve yılda yaklaşık yüzde 5, 6 ve 7 oranlarında büyüyoruz" diye konuştu.

Solh, "Çok sayıda Çinli girişimci ve iş insanının Körfez'e geldiğini görüyoruz. Büyümeyi görüp beraberlerinde benzersiz bir şey de getiriyorlar. Sadece sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, büyük şirketler ve startup'lar da getiriyorlar ve bu işbirliği çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

2006 yılında kurulan Gulf Capital, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden Asya'nın geri kalanına yatırım yapan bölgedeki en büyük özel sermaye şirketlerinden biri. Özel sermaye, büyüme sermayesi ve gayrimenkul alanlarında uzmanlaşan şirketin portföyünde 2,4 milyar ABD doları tutarında varlık bulunuyor.

Solh, Gulf Capital'in yatırımların yüzde 60'ının Körfez bölgesine ve yüzde 40'ının Asya'ya odaklanacak dördüncü fonunu piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

Abu Dabi Finans Haftası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde her yıl düzenlenen önemli bir finans etkinliği.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Körfez, Finans, Gulf, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez-Çin Yatırımları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:35:51. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez-Çin Yatırımları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.