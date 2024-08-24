Körfez\'de Bisiklet Kazası: Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip düşen elektrik ustası Sezay Kurt (61), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası, 3 çocuk babası Sezay Kurt, bisikletle işe giderken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kurt, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sezay Kurt, bugün hayatını kaybetti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN AĞABEYİ

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un ağabeyi olduğu öğrenilen Sezay Kurt'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.