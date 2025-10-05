Körfez\'de Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki araçla çarpıştı.

BİLANÇO AĞIR! 2 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.