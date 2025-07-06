Körfez'de Kaza: Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kaza yapan otomobillerden biri savrulup bisikletli çocuğa çarptı. O anlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün 13.30 sıralarında, Güney Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 HTF 103 plakalı otomobil ile 41 K 4755 plakalı otomobil iki sokak birleşiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 K 4755 plakalı otomobil, sokaktan geçen bisikletli çocuğa çarptı. Yere düşen çocuk otomobil ile park halindeki bir diğer otomobilin arasında sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobillerin arasından sürücüler ve çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı başka bir aracın, kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; sokak kesişiminde iki otomobilin çarpıştığı, savrulan otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun park halindeki otomobil arasından sıkıştığı ve yoldan geçenler ile otomobil sürücülerinin çocuğun yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

HABER: Ardacan UZUN/KÖRFEZ(Kocaeli),