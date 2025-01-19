Körfez\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobile arkadan çarparak bariyere savrulan motosikletin sürücüsü Muharrem Türk (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Muharrem Türk idaresindeki 34 HAO 039 plakalı motosiklet, T.K. yönetimindeki 38 LY 094 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere savrulan Türk sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Muharrem Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Türk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muharrem Türk'ün kaskı ve eldiveninin ise yola savrulduğu görüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.