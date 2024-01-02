 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Körfez'de yağmurun etkisiyle çöken yola otomobil düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'de yağmurun etkisiyle çöken yola otomobil düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken yola seyir halindeki bir otomobil düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil çöken yoldan çıkarıldı ve yol trafiğe kapatıldı.

Körfez\'de yağmurun etkisiyle çöken yola otomobil düştü
02.01.2024 - 22:41,
Abone Ol

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu yan yolda yağmurun etkisiyle çöken yola seyir halindeki otomobil düştü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi D-100 karayolu yan yolu 95 Evler sapağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 4200 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken sağanak yağış sonrası çöken yola düştü. Yol çalışması nedeniyle kazı yapılan daha sonra ise kapatılan yolda; sağanak yağışın etkisiyle toprak bir anda çökerken içine düşen otomobili görenler yardıma koştu. Polis ve zabıta ekibi tarafından hasar meydana gelen otomobil çöken yoldan çıkarılırken, çökmenin meydana geldiği alan şeritle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Körfez, Hava Durumu, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de yağmurun etkisiyle çöken yola otomobil düştü - Son Dakika


22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti

Son Dakika
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 23:21:42. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de yağmurun etkisiyle çöken yola otomobil düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement