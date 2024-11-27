Körfez'in Güler Yüzlü Abisi Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Körfez'in Güler Yüzlü Abisi Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayatını kaybeden engelli Abdullah Balcı, sevgi ve mutluluk dolu anılarıyla hatırlanacak. Cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi; Balcı'nın organları aile tarafından bağışlandı.

27.11.2024 18:42  Güncelleme: 18:48
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İlçenin gülen yüzüydü, geriye bu mutlu anları kaldı

Hep güler yüzüyle hatırlanacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayatını kaybeden engelli Abdullah Balcı'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlçede güler yüzlülüğüyle tanınan ve herkes tarafından çok sevilen Balcı'dan geriye ise mutlu hatıraları kaldı.

Fatih Mahallesi'nde ikamet eden doğuştan engelli 34 yaşındaki Abdullah Balcı, geçtiğimiz gün yüksek tansiyona bağlı geçirdiği beyin kanaması sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından çok sevilen ve güler yüzlülüğüyle tanınan Balcı'nın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Cami'de kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve çok sayıda kişi katıldı.

Abdullah Balcı'nın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi. Ömrü boyunca çevresine mutluluk saçan Balcı için 26 Ekim'de AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı'nda doğum günü partisi düzenlendiği de belirtildi. Sevenlerinin yüreğinde derin izler bırakan Abdullah Balcı'dan geriye ise tebessümle hatırlanacak mutlu hatıralar kaldı.

Körfez\'in Güler Yüzlü Abisi Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Körfez'in Güler Yüzlü Abisi Abdullah Balcı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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