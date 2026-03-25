Körfez Ülkeleri İHA ve Füze Saldırısını Engelledi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın 5 balistik füze ve 17 İHA fırlattığını, bunların tamamının hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 357 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1806 İHA'nın engellendiği" bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise İran kaynaklı 35 İHA'nın Doğu Bölgesi'nde engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Kuveyt ordusu da İran'dan fırlatılan füze ve İHA'nın engellendiğini açıkladı, ancak sayıya ilişkin detay paylaşmadı.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı ise engellenen füzelerden düşen parçalar nedeniyle 7 elektrik hattının hasar görerek devre dışı kaldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren 4 kez hava saldırısı sirenlerinin çaldığını belirterek halka sığınaklara yönelmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlık ayrıca, İran'ın saldırısı sonucu bir şirket tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.