Körfez Ülkeleri Ortak Tutum İçin Birleşmeli - Son Dakika
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Körfez Ülkeleri Ortak Tutum İçin Birleşmeli

03.06.2026 12:51
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BAE danışmanı Gargaş, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılara karşı Körfez ülkelerinin birlik olmasını istedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılar karşısında Körfez ülkelerinin ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik tekrarlanan İran saldırıları karşısında Körfez ülkelerinin sağlam, birlik içinde ve uyumlu bir tutum ortaya koymasının gerekli olduğunu ifade etti.

Hiçbir Körfez ülkesinin hedef alınma karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Gargaş, Körfez ülkelerinin güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, çıkarlarının ve kaderlerinin ise ortak olduğunu belirtti.

Gargaş, söz konusu saldırıların belirli bir ülkeyi değil tüm Körfez ülkelerini hedef aldığını kaydetti.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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