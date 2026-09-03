Körfezray Metro Projesi\'nde 6 TBM ile 8 bin 278,5 metre tünel kazıldı

KÖRFEZRAY Metro Projesi'nde 6 Tünel Açma Makinesi (TBM) ile sürdürülen tünel kazılarında 8 bin 278,5 metre ilerleme kaydedildi. Projenin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27,64'e ulaştığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında aktif olarak görev yapan 6 TBM, Tüpraş ile Petkim/Özdilek arasındaki güzergahta tünel kazılarını sürdürüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 52 bin 280 metre kazı yapılması planlanan projede, bugüne kadar 8 bin 278,5 metre kazı gerçekleştirildi. Böylece toplam tünel kazısının yüzde 15,83'ü tamamlandı. Tünel kazıları, istasyon çalışmaları ile yer altı ve yer üstündeki diğer imalatlarla birlikte projenin toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27,64'e ulaştı.

"Seka Park ile Cumhuriyet istasyonları arasında çalışan TBM 1'de 1816,5 metre, Seka Devlet Hastanesi ile Seka Park istasyonları arasında çalışan TBM 2'de 1138,5 metre, Kuruçeşme ile Derince Millet Bahçesi istasyonları arasında çalışan TBM 3'te 2223 metre, Seka Devlet Hastanesi ile Kuruçeşme istasyonları arasında çalışan TBM 4'te 1476 metre, Derince Millet Bahçesi ile Derince istasyonları arasında çalışan TBM 5'te 1020 metre ve yine Derince Millet Bahçesi ile Derince istasyonları arasında çalışan TBM 6'da 577,5 metre ilerleme kaydedildi.

"Körfezray Projesi'nin 29,1 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyondan 17'sinde çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İstasyonlarda kapama, fore kazık, DSM dolgu ve zemin etüdü uygulamaları devam ederken, Kartepe ve Özdilek istasyonlarında çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda başlatılması planlanıyor.

"Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması amacıyla Segment Fabrikası'nda çift vardiya sistemiyle üretim yapılıyor. Tünel imalatlarında kullanılan segment ringlerden bugüne kadar 11 bin 681 adet üretildi. Segment üretiminde yüzde 29,20'lik gerçekleşme sağlanırken, proje süresince toplam 40 bin segment ring üretilmesi planlanıyor."