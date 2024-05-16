Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı - Son Dakika
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Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı

Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı. Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.

16.05.2024 10:41
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Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kahramanmaraş, Malatya, Maliye, Korgun, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı - Son Dakika
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