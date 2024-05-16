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Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.