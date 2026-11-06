Korkaya, soruşturmaya rağmen seçimlerde oğlu ve 7 arkadaşı için rahatlama umuyor - Son Dakika
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Korkaya, soruşturmaya rağmen seçimlerde oğlu ve 7 arkadaşı için rahatlama umuyor

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Korkaya, soruşturmaya rağmen seçimlerde oğlu ve 7 arkadaşı için rahatlama umuyor
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Prof. Dr. Hasan Korkaya, Filistin'e destek aktivizmi nedeniyle oğlu ve 7 arkadaşı hakkında federal soruşturma açıldığını, oğlunun tıp fakültesi öğrenciliğinin askıya alındığını söyledi. Korkaya, Michigan'daki ara seçimlerin ardından 'biraz rahatlama' umduklarını belirtti.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle oğlu hakkında federal soruşturma açılan Wayne Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Korkaya, Michigan'daki ara seçim sonuçlarının ardından Filistin konusunda "biraz rahatlama" hissetmeyi umduklarını belirtti.

Korkaya, Michigan'da yapılan ara seçimlerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Wayne Eyalet Üniversitesinde kanser araştırmaları alanında profesör olarak çalıştığını ve 25 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Korkaya, Michigan'daki ara seçim sonuçlarından çok memnun olduklarını söyledi.

Korkaya, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olan Abdul el-Sayed'in "çok kaliteli" bir kişi olduğunu belirterek, "Kampanya süresince Sayed, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı JD Vance başta olmak üzere üst düzey Cumhuriyetçilerden gelen bütün saldırılara rağmen duruşunu muhafaza etti." diye konuştu.

"Seçimlerden sonra biraz rahatlama umuyoruz"

Filistin konusundaki aktivizmi nedeniyle oğlu ve 7 arkadaşı hakkında federal hükümet tarafından soruşturma açıldığını belirten Korkaya, bu nedenle tıp fakültesinde okuyan oğlunun öğrenciliğinin de askıya alındığını aktardı.

Korkaya, "Gerekçe olarak 'Yahudilere korku salma' gibi şeyler gösterdiler. Dava devam ediyor, nasıl neticelenir bilmiyoruz ama seçimlerden sonra biraz rahatlama ve iyi yönde bir değişim olmasını umuyoruz." dedi.

ABD'deki seçim sonuçlarının İsrail'e verilen destekle çok bağlantılı olduğunu belirten Korkaya, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceklerini söylemişti ama aslında Gazze konusu İsrail'e karşı ABD'yi dizayn ediyor görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Korkaya, ABD'deki seçim sonuçlarının küresel düzeyde de etkisini göstereceğine inandığını belirterek, "İsrail'in bu aşamada daha da yalnız kalacağını ve muhtemelen daha akıllıca hareket edeceğini tahmin ediyorum." dedi.

"Sayed gençler için çok güzel rol modeli oldu"

Michigan'da Sayed'in seçimleri kazanmasının gençler için de çok güzel bir rol modeli oluşturduğunu söyleyen Korkaya, Detroit bölgesinde yaşayan Türk nüfusunun da bu seçim sonuçlarından olumlu etkilenmesini beklediğini ifade etti.

Korkaya, Detroit'teki Türk toplumunun büyüyen ve gelişen "küçük bir topluluk" olduğuna işaret ederek, "Bu seçim sonuçları Türk toplumunun yerini daha belirgin hale getirmek, burada doğup büyümüş çocuklarımız için de gelecekten umut etmek için güzel bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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