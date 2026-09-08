Korkuteli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda CHP'li 2 meclis üyesi dahil 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkuteli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda CHP'li 2 meclis üyesi dahil 7 kişi tutuklandı

Korkuteli\'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda CHP\'li 2 meclis üyesi dahil 7 kişi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeşil reçeteli ilaçların usulsüz temini ve satışı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler arasında CHP'li 2 belediye meclis üyesi de bulunuyor.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde eczacılara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li 2 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeşil reçeteli ilaçların usulsüz şekilde temini ve satışı iddiasıyla eczacılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 3 eczacı ve 4 eczane personeli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir ve Korkuteli belediye meclis üyesi aynı zamanda eczacı da olan CHP'li Celal Koç ve Cennet Turhan ile Akif Çalar, Ramazan Akbaş, Hüseyin Koyunlu, Halil Nizam ve Betül Atcı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri geç saate kadar süren 7 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Korkuteli, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkuteli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda CHP'li 2 meclis üyesi dahil 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürettebat gemiyi terk etti Gemi haftalarca sürüklendi Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Avrupa basını Filenin Sultanları’nı konuşuyor İtalya zaferini böyle gördüler Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler
Atlas Çağlayan’ın katili için yolun sonu Mahkeme yarın kararını açıklayacak Atlas Çağlayan'ın katili için yolun sonu! Mahkeme yarın kararını açıklayacak
Nepal’de sel felaketinde can kaybı 1355’e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1355'e yükseldi, 4 bin 996 kişi kayıp
Elazığ’da ezber bozan karar Yıllardır tartışılan uygulama son buldu Elazığ'da ezber bozan karar! Yıllardır tartışılan uygulama son buldu

23:55
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
23:44
Antalya’da yangın devam ediyor Alevler ilçe sınırını aştı
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
23:31
Hakim Ziyech’in yeni takımı duyuruldu
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu
20:18
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 00:14:59. #7.13#
SON DAKİKA: Korkuteli'de yeşil reçeteli ilaç operasyonunda CHP'li 2 meclis üyesi dahil 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement