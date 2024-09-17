Korkuteli\'nde Okul Güvenliği Artırılıyor

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri okulların çevresinde güvenlik önlemi alıyor.

Ekipler, okulların çıkış saatlerinde de trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bilgilendiriyor.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, zabıta ekiplerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için özellikle yaya geçitlerinde önlem aldığını belirtti.

Caran, çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.