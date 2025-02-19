Korkuteli'nde Üretici Kadın Festivali

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde "Üretici Kadın Festivali" düzenlenecek.

Korkuteli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve kadın üreticileri desteklemek amacıyla planlanan festival 6-8 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak festival, el emeği ürünleriyle üretime katkı sağlayan kadınları bir araya getirecek.

Kullanılacak stantların tamamen ücretsiz olacağı festivalde, kadınlar kendi ürettikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturma ve satış yapma fırsatı yakalayacak.

Etkinliğe katılmak isteyen kadın üreticiler, 1 Mart'a kadar Altuncan Hatun Kadın Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, festivalin kadın emeğini desteklemek açısından önem taşıdığını belirtti.

Kadınların üretime katılmasını teşvik etmeyi, el emeğiyle ekonomik kazanç sağlamalarına destek olmayı önemsediklerini vurgulayan Caran, "Ramazan ayının manevi ikliminde, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Üreten, paylaşan ve güçlenen kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Üstelik kadın üreticilerimizin hiçbir maliyet yükü olmadan stant açabilmeleri için festivalde tüm stantları ücretsiz olarak sağlayacağız. Tüm üretici kadınlarımızı festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.