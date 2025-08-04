Korsan Gösteri Davası: 18 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuksuz sanık hakkında, 4 suçtan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddia edilen F.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 2 Nisan 2024'te Gülbahçesi Mahallesi'nde Obalar Caddesi'nde örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırıda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü aktarılan F.S'nin, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonunda da eylemlerine ilişkin görüntüler tespit edildiği belirtildi.

Kitlenin gösterilere katılmasını sağladığı ifade edilen sanığın, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.